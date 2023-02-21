Vojtech Kubista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Kubista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Kubista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Kubista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Kubista 19 Mart 1993 tarihinde Jablonec nad Nisou şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Kubista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Kubista Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Vojtech Kubista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Kubista'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vojtech Kubista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Kubista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Kubista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Kubista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2013 yılında FK Jablonec

3 Ocak 2015 yılında Jihlava

1 Şubat 2015 yılında FK Jablonec

25 Şubat 2015 yılında Karvina

1 Temmuz 2015 yılında Jablonec

2 Temmuz 2015 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2015 yılında Jablonec

24 Ağustos 2022 yılında Mlada Boleslav

Vojtech Kubista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Kubista şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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