Vojtech Smrz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Smrz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Smrz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Smrz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Smrz 20 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Smrž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Smrz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Smrz'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Smrz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Smrz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Smrz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Smrz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında MFK Karvina B

1 Ocak 2017 yılında Karvina

1 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2022 yılında Karvina

15 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Vojtech Smrz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Smrz şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Jiskra Rapotín (2005 - 2007)TJ Sokol Velké Losiny (2007 - 2008)FK Šumperk (2008 - 2011)SK Sigma Olomouc (2011 - 2012)FK Šumperk (2012 - 2013)MFK Karviná (2013 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.