Vojtech Sychra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Sychra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Sychra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Sychra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Sychra 30 Kasım 2001 tarihinde Ústí nad Orlicí şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Sychra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Sychra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Vojtech Sychra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Sychra'nin FK Pardubice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Sychra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Sychra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Sychra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Sychra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pardubice U19

1 Temmuz 2020 yılında Pardubice B

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Vojtech Sychra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Sychra şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (2009 - 2014)FK Pardubice (2014 - 2020)

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