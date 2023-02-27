Vokli Laroshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vokli Laroshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vokli Laroshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vokli Laroshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vokli Laroshi 6 Ağustos 2001 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vokli Laroshi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Vokli Laroshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vokli Laroshi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vokli Laroshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vokli Laroshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vokli Laroshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vokli Laroshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2019 yılında KF Turbina

28 Ağustos 2021 yılında FK Partizani

30 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

19 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Vokli Laroshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vokli Laroshi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Vokli Laroshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.