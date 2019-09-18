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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Şampiyonanın altıncı gününde 8 maç yapıldı

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın altıncı günü, 8 maçla tamamlandı.

Türkiye, Belarus'u 3-1 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.

Altıncı günün sonuçları ve puan durumları şöyle:

- A Grubu

Yunanistan-Portekiz: 1-3

İtalya-Bulgaristan: 3-1

TakımlarOGMP
1Fransa44012
2İtalya44012
3Bulgaristan5329
4Portekiz4133
5Yunanistan5143
6Romanya4040


- B Grubu

Avusturya-İspanya: 2-3

Slovakya-Belçika: 0-3

TakımlarOGMP
1Belçika44011
2Sırbistan3309
3Slovakya4225
4Almanya3124
5İspanya4133
6Avusturya4041


- C Grubu

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-3

Türkiye-Belarus: 3-1

TakımlarOGMP
1Rusya44012
2Slovenya4319
3Türkiye4226
4K. Makedonya5236
5Finlandiya4134
6Belarus5142


- D Grubu

Karadağ-Polonya: 0-3

Estonya-Hollanda: 1-3

TakımlarOGMP
1Polonya44012
2Hollanda4319
3Ukrayna3216
4Çekya3123
5Karadağ4133
6Estonya4040


Kaynak: AA

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