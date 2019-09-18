Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Şampiyonanın altıncı gününde 8 maç yapıldı
İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın altıncı günü, 8 maçla tamamlandı.
Türkiye, Belarus'u 3-1 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Altıncı günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
- A Grubu
Yunanistan-Portekiz: 1-3
İtalya-Bulgaristan: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Fransa
|4
|4
|0
|12
|2
|İtalya
|4
|4
|0
|12
|3
|Bulgaristan
|5
|3
|2
|9
|4
|Portekiz
|4
|1
|3
|3
|5
|Yunanistan
|5
|1
|4
|3
|6
|Romanya
|4
|0
|4
|0
- B Grubu
Avusturya-İspanya: 2-3
Slovakya-Belçika: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Belçika
|4
|4
|0
|11
|2
|Sırbistan
|3
|3
|0
|9
|3
|Slovakya
|4
|2
|2
|5
|4
|Almanya
|3
|1
|2
|4
|5
|İspanya
|4
|1
|3
|3
|6
|Avusturya
|4
|0
|4
|1
- C Grubu
Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-3
Türkiye-Belarus: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Rusya
|4
|4
|0
|12
|2
|Slovenya
|4
|3
|1
|9
|3
|Türkiye
|4
|2
|2
|6
|4
|K. Makedonya
|5
|2
|3
|6
|5
|Finlandiya
|4
|1
|3
|4
|6
|Belarus
|5
|1
|4
|2
- D Grubu
Karadağ-Polonya: 0-3
Estonya-Hollanda: 1-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Polonya
|4
|4
|0
|12
|2
|Hollanda
|4
|3
|1
|9
|3
|Ukrayna
|3
|2
|1
|6
|4
|Çekya
|3
|1
|2
|3
|5
|Karadağ
|4
|1
|3
|3
|6
|Estonya
|4
|0
|4
|0
Kaynak: AA
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