Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ceyda Aktaş)
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer)
Setler: 24-26, 25-27, 21-25
Süre: 93 dakika (29, 34, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.
Kaynak: AA
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