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  3. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar KupaSI "Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3"

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar KupaSI "Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3"

- Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar KupaSI "Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3"

 

Salon: Anafartalar

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25

Süre: 106 dakika (27, 30, 20, 29)

 

ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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