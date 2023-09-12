Voleybol Başantrenörü Doğançay yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başantrenör Caner Doğançay, "Dış transferlerle takımımızı güçlendirdik. Şu an için yolun henüz çok başındayız ancak hedefimiz zirve mücadelesinin içinde bulunmak" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık sürecini değerlendiren Doğançay, yoğun bir tempo ile sezona hazırlandıklarına vurgu yaparak, tüm oyuncuların lige odaklandığını ifade etti. Dış transferlerle de takımın güçlendirildiğini belirten Doğançay, hedeflerinin zirve mücadelesinin içinde bulunmak olduğunu dile getirdi.

"Hedefimiz zirve mücadelesinin içinde bulunmak"

Başantrenör Caner Doğançay, "Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız başlayalı dört hafta oldu. Son iki haftadır çift antrenmanlara yöneldik. Bu çalışmalarımızın karşılığını ilerleyen dönemlerde alacağımıza inancım tam. Dış transferlerle de takımımızı oldukça güçlendirdik. Yorgunluğumuz var ancak hedefimiz belli. Şu an için yolun henüz çok başındayız. Bir şeyler söylemek için erken ancak hedefimiz zirve mücadelesinin içinde bulunmak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)