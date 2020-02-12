Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
- Spor Toto: 3 - Aluron Virtu: 1- Altın seti 15-13 kazanan Spor Toto, çeyrek finale yükseldi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Iris Stojcic-Fogel (İsrail)
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski)
Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski, Lipinski (Koga, Kania, Dosanjh)
Setler: 25-18, 21-25, 25-21, 25-22
Altın set: 15-13
Süre: 123 dakika (24, 26, 27, 27, 19)
ANKARA (AA) - Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile oynadığı CEV Challenge Kupası 8'li final turu eşleşmesini altın set sonucu kazanarak çeyrek finale çıktı.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto'nun, sahasındaki rövanşı 3-1 kazanmasıyla turun galibini belirlemek için altın set oynandı.
Altın sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Spor Toto, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Spor Toto, çeyrek finalde Volei Municipal (Romanya) ile CEZ Karlovarsko (Çekya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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