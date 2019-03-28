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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Saugella: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor : 1- İtalyan ekibi kupayı müzesine götürdü

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Candy Arena

Hakemler: Pavel Anderson (Rusya), Pavel Vasko (Slovakya)

Saugella: Orthmann, Adams, Hancock, Begic, Melandri, Ortolani (Arcangeli, Bonvicini, Buijs, Bianchini, Facchinetti, Devetag, Balboni)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolova, Jineiry Martinez, Gonzalez Lopez, Elizabeth Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Türkkan, Ceyda Durukan, Ecem Alıcı, Aybüke Özdemir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-20, 17-25, 25-22, 25-15

Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22)


İSTANBUL (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında, deplasmanda İtalyan ekibi Saugella'ya 3-1 mağlup oldu.

Finalin ilk maçını da 3-0 kazanan İtalyan temsilcisi Saugella, kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA

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