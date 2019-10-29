Voleybol turnuvasının şampiyonu Jandarma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında , Yenice Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kurumlar arası düzenlenen voleybol turnuvası sona ererken turnuvada şampiyonluğa Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ulaştı.

Geleneksel olarak düzenlenen,13 takımın katıldığı ve 07 Ekim'de başlayan turnuvanın finali Yenice Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Final maçında İlçe Jandarma Komutanlığı rakibi Orman işletme Müdürlüğü'nü 3-1 yendi. Turnuvanın şampiyonu Yenice İlçe Jandarma olurken, ikinci Orman İşletme Müdürlüğü, 3'ncüde Yenice Belediyesi oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri ilçe protokolü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.

Kaynak: İHA