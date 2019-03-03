Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi "Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3"
Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3
Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan)
Setler: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25
Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)
ÇANAKKALE (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Beşiktaş deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
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