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  3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi "Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0"

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi "Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0"

- Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi "Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0"

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Nikolaeva, Ceyda Durukan)

Setler: 25-18, 25-18, 25-20

Süre: 83 dakika (29, 25, 29)

 

BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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