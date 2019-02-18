Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi "Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0"
- Nilüfer Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Nikolaeva, Ceyda Durukan)
Setler: 25-18, 25-18, 25-20
Süre: 83 dakika (29, 25, 29)
BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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