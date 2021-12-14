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Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile imzalıyor! Süleyman Hurma açıkladı!

Fenerbahçe'deki görevini bıraktıktan sonra bir süredir yorumculuk yapan Volkan Demirel'in adı son günlerde Fatih Karagümrük takımı ile anlıyordu. Başkan Süleyman Hurma o iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile imzalıyor! Süleyman Hurma açıkladı!

Fenerbahçe'deki görevini geçtiğimiz aylarda bırakan Volkan Demirel, bir süredir yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyordu. Demirel'in yeniden sahalara dönerek bir takımı çalıştırmak istediği bilinirken, Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığı haberleri gündemi oldukça karıştırdı. Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma da Demirel iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalara yer verdi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Volkan Demirel ile Fatih Karagümrük arasında görüşme yapıldığı iddiaları ortaya çıkarken futbolculuk döneminde Demirel'in menajerliğini yapan, şimdilerde de danışmanlığını sürdüren Erdinç Şehit görüşmeyi doğruladı. Şehit tarafından doğrulanan bu görüşmede tarafların anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile imzalıyor! Süleyman Hurma açıkladı!

"VOLKAN İLE ÇALIŞMAYI ARZU EDERİZ"

Çıkan iddiaların ardından kendisine yöneltilen Volkan Demirel sorusuna cevap veren Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ise, "Volkan Demirel tabii ki olabilir. Volkan, Türkiye'de futbolda bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe'de, A Milli Takım'da kendini kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer almış, Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı tabii ki arzu ederiz. Ama bugün Volkan ile anlaştınız mı, diye bir şey soruyorsanız, şu anda öyle bir şey yok. Gayet tabii ki bir gün öyle bir kardeşimizle beraber olabilelim. Bu olabilir, olmayabilir de" ifadelerine yer verdi.

Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile imzalıyor! Süleyman Hurma açıkladı!

EMRE BELÖZOĞLU DA ARACI OLDU

Volkan Demirel'in anlaşma aşamasında olduğu Fatih Karagümrük'e karşı Emre Belözoğlu'nun da aracı olduğu ifade edildi. Futbolculuk döneminde yıllarca birlikte oynadığı ve bir dönem sarı-lacivertli ekibin başında birlikte görev aldığı Volkan Demirel'i yakından tanıyan Emre Belözoğlu'nun, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile istişare ederek Demirel'i önerdiği öne sürüldü.

Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile imzalıyor! Süleyman Hurma açıkladı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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