Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: "Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız"

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinin yaşanması sonrası gözyaşlarıyla yardım istemişti. Oyuncularının yardımına koşan ve onlar için elinden geleni yapan Demirel, futbolculuk döneminde tepkisini çektiği taraftarlardan destek aldı.

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Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: "Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay'da Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamasına göre 2 binin üzerine bina yıkıldı.

Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız

GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEDİ

Depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demrel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayında gözyaşlarıyla Hatay için yardım isteyerek, "Lütfen yardım, ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum. Çevre illerden aynı şekilde, sadece Hatay Antakya değil, lütfen rica ediyorum, lütfen. Allah rızası için burada insanlar çok kötü" ifadelerini kullandı.

YAPTIKLARIYLA TAKDİR TOPLADI

Deprem sonrası futbolcuları için seferber olan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte tüm futbolcuları ve ailelerini tesislerde topladı. Enkaz altındakiler için eşiyle beraber her yeri seferber etti. Demirel, özel uçak tutarak futbolcularını Adana'ya götürdü.

Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız

TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN DESTEĞİNİ ALDI

Volkan Demirel'in bu hareketleri taraflı tarafsız tüm futbolseverler ve vatandaşların takdirini kazandı. Galatasaraylı taraftarların futbolculuk döneminde tepki gösterdiği isimlerden biri olan Volkan Demirel, sarı kırmızı taraftarlar tarafından desteklendi. Birçok taraftar Demirel'in Nef Stadyumu'nda oynanacak olan ilk maçta alkışlanmasını istedi.

MELO'DAN VOLKAN DEMİREL PAYLAŞIMI

Öte yandan bir dönem Galatasaray forması giyen ve Demirel ile saha içinde birçok kez gerginlik yaşayan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo da başarılı teknik adam için paylaşımda bulundu.

Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız

İşte Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşımlar...

"Seninle gurur duyuyoruz Volkan Demirel, mücadeleni unutmayacağız"

"Sabahtan beri eşiyle birlikte Hatay'da depremzedelere yardım ediyor, yüreği kaleciliğinden bile güzelmiş. Seninle gurur duyuyoruz kaptan Volkan Demirel."

"Geçmişte taraftarlık ruhuyla çok hata yaptık, düşmanlık ettik fakat İstanbul'a kaçmak yerine ailenle birlikte Hatay'ın zor günde sesi olup depremzedelere yardımcı oldun. Kalbi güzel, vicdanı güzel insan... Allah senden razı olsun."

"Seni bu güne kadar kırdıysak hakkını helal et. Sen artık bizim canımızsın. Koca yürekli Volkan Demirel..."

"Birçok siyasetçiden fazla emek harcadı. Seni asla unutmayacağım adam gibi adam Volkan Demirel. Bundan sonra en büyük destekçin benim."

"Yeşil sahada kafasına kapı bile atıldı, kaçmadı. Tribünler binlerce kişiyle küfür etti, ağlamadı. Kafasına pet şişe yağmuru yağdı, kaçmadı. Ve bu dağ gibi adam deprem için yardım isterken ağladı. Yüreği, kaleciliğinden bile güzel insan. Harika birisin Volkan Demirel."

Volkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağızVolkan Demirel, Hatay için seferber oldu! Tüm sporseverler destek verdi: Seninle gurur duyuyoruz, mücadeleni unutmayacağız

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