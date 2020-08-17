Volkan Demirel: "Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak"

Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar emanet ettiği Volkan Demirel, futbolu bırakmasının ardından antrenörlük kurslarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kurslara geri dönen Demirel, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Şu anda yeni teknik direktör Erol Bulut'un da yardımcıları arasında yer alan Volkan, "Hedefim Fenerbahçe'de teknik direktör olmak" dedi.

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK"

Antrenörlük kursu hakkında bilgiler veren Volkan Demirel, ”UEFA’dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig’de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs. 7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor. Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Sadece tek dezavantaj, havanın sıcaklığı. Ama bir yerlere gelmek istiyorsak da bazı zorlukları çekeceğiz. O yüzden o da bize sıkıntı yaratmıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek” diye konuştu.

"GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLER TÜRK FUTBOLUNUN YARARINA"

Volkan Demirel, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan Erol Bulut, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Okan Buruk gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı.

Demirel, ”Burada yer alan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok futbol bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz. Gerçekten burada çok genç, çok farklı fikirleri olan arkadaşlar var." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK"

Önümüzdeki sezon Erol Bulut'un teknik ekipte yer alacak olan Volkan Demirel, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini belirtti. Demirel, "Benim tek derdim Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım” açıklamasını yaptı.