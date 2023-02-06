Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gözyaşları içinde depremin yaşandığı bölgeye yardım gönderilmesini istedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi. Deprem 10 ilde hissedildi.

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay'dan gelen görüntüler yürekleri acıttı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında yardım istedi.

Gözyaşlarına hakim olmayan tecrübeli futbol adamı, "Lütfen yardım, ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum. Çevre illerden aynı şekilde, sadece Hatay Antakya değil, lütfen rica ediyorum, lütfen. Allah rızası için burada insanlar çok kötü" dedi.

Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü

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