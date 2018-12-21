Volkan Konak konseri

KIRKLARELİ (AA) - Şarkıcı Volkan Konak, Kırklareli'nde konser verdi.



Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Volkan Konak konser verdi.

Yaklaşık 1 saat süren konserde Konak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konak, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yıl dönümünde kentte konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da, Konak'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA