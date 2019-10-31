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  3. Volkan Konak konserinde anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti

Volkan Konak konserinde anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Antalya Belediyesi'nin düzenlendiği konser kapsamında sahneye çıktı. Konak, her yaştan vatandaşın geldiği konserde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı.

arkıların arasında hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, bir ara kemençecisiyle cinsellik üzerine sohbet etti. Binlerce kişinin önünde çekinmeden anne ve babasının cinsel hayatından bahseden Konak, "Biz 9 kardeşiz ve hep kışın olurduk. Sakın karı koca arasına girmeyin. Çocuklar büyüdükçe yan odadaki atraksiyon ve animasyon anlaşılmasın diye kavga ediyorlar. Ben yan odadaki divan sesindeki ritimden dolayı müzisyen oldum." dedi. Konser gelen bir grup Volkan Konak'ın anlatıklarına gülerken bir kısım da tepki gösterdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 16:52

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