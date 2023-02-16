Volkan Mert Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volkan Mert Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volkan Mert Korkmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volkan Mert Korkmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volkan Mert Korkmaz 17 Kasım 1997 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volkan Mert Korkmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volkan Mert Korkmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Volkan Mert Korkmaz'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volkan Mert Korkmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/volkanmertkorkmaz/

Haberin Devamı

Volkan Mert Korkmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volkan Mert Korkmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Volkan Mert Korkmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volkan Mert Korkmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kocaelispor

10 Ağu 2020 yılında Bld Derince

Volkan Mert Korkmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volkan Mert Korkmaz şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kocaeli Harb-Isspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.