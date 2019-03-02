Volkan’dan tribüne tepki

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile Rizespor maçının 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel, Skrtel'in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrardan geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken kaptan Volkan Demirel tribünlere dönüp tepki gösterdi.

Kaynak: İHA