Volkswagen Golf'un 8. nesili çıktı

Ülkemizde ve dünyada en çok satan modeller arasında yer alan Alman devi Volkswagen'in Golf modeli yeni haliyle hayran bıraktı. Yıllardır en çok tercih edilen modellerden biri olan Golf'ün 8. nesli tanıtıldı. Yeni Golf, bir önceki jenerasyonuna göre çok d

Şimdiye kadar 35 milyondan fazla satan modelde 11 farklı motor seçeneği içinde üçü hafif, ikisi plug-in olmak üzere 5 hibrit seçeneği bulunuyor. Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm olarak açıklandı. Yeni Golf'ün içindeki değişiklikler dikkatlerden kaçmazken, bir önceki nesline göre ön ve arka lamba grubundaki daha modern değişiklikler araca daha sportif bir hava katmış. Yeni Golf 8, Golf 7'de kullanılan motor seçenekleri ile satışa sunulacak. 1.0lt turbo TSI motorlar, 90 veya 110 beygir güce sahip. 1.5lt benzinli turbo TSI motorlar ise, sırasıyla 130 ve 150 beygir güç sunacak.

Yeni jenerasyonda analog göstergelerden vazgeçen Volkswagen, geçtiğimiz yaz Frankfurt’ta tanıttığı ID3 sistemini kullanıyor. Üstelik bu dijital değişim aracın fiyatına bir ekleme getirmeyeceği belirtiliyor. Standart olarak manuel vitesle gelen Golf'te, DSG'li versiyonların vites kolu oldukça küçültülmüş ve şık bir tasarıma sahip.