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Volkswagen Passat üretimi durdu mu?

Volkswagen'in en çok beğenilen modelleri arasında yer alan Passat'ın üretiminin duracağı iddiaları gündemi sarsarken birçok kişinin aklında soru işareti oluşturdu. Haberimizde sizler için Volkswagen Passat üretimi durdu mu? Sorusunu cevaplandırdık...

Volkswagen Passat üretimi durdu mu?

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Alman otomobil firması Volkswagen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Markanın en beğenilen modelleri arasında yer alan Passat'ın üretimine son verileceği haberleri modeli seven birçok kişide şaşkınlık yarattı. Peki Volkswagen Passat üretimi gerçekten durdu mu? İşte o soruya ilişkin detaylar...

VOLKSWAGEN PASSAT ÜRETİMİ DURDU MU?

Autocar tarafından hazırlanan bir raporda yer verilen iddiaya göre, Volkswagen şirketi sedan Passat'ın Avrupa için üretimini sonlandırıyor. Ortaya atılan bu iddiaya birçok kişiye anlamsız gelirken kararın Passat ile benzer düzeyde bir iç mekan sunan Arteon modelinden dolayı kaynaklandığı ifade edilmişti. Raporda Noel'den kısa bir süre önce üretimin sonlandırıldığı ifade ediliyor.

Volkswagen Passat üretimi durdu mu?

Çıktığı günden itibaren 100'den fazla pazarda satışı yapılan ve kullanıcılar tarafından oldukça rağbet gören bu modelin markanın en çok satış yapan ikinci modeli olduğu ifade edildi. Daha önce Amerika'da da üretimi durdurulan model, Avrupa'da da aynı sonu yaşadı.

VOLKSWAGEN AERO B'NİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Öte yandan, Passat Sedan hakkındaki kararın elektrikli sedan Volkswagen Aero B'nin önünü açabileceği  ve satışları yükseltebileceği tahmin ediliyor. ID Space Vizzion konseptinden ilham alarak geliştirildiği aktarılan Aero B'nin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Volkswagen'den henüz Avrupa'da Passat üretimi hakkında resmi bir açıklama yayımlanmadı.

Volkswagen Passat üretimi durdu mu?

Ramazan Sarı
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