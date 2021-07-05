Volkswagen Temmuz ayı kampanyasını duyan bayiye koşuyor! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasının yanı sıra, sıfır araç piyasası da hareketlenmeye başladı. Özellikle sıfır araç almak isteyenler Wolkswagen'in Temmuz ayı kampanyası ile sıfır araç sahibi olabilirler. Özellikle rağbet gören Tiguan ve Golf modelleri için yapılan kampanyalar çok sayıda vatandaşı mutlu edecek cinsten.

WOLKSWAGEN GOLF'TE 0 FAİZ FIRSATI

Wolkswagen'den yapılan açıklamaya göre yeni Golf, temmuz ayına özel %0 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında vatandaşları bekliyor.

Vatandaşlar Volkswagen Finans’tan (vdf), 31 Temmuz’a kadar geçerli 75.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından faydalanabilecek.

KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

-2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

-Yeni Golf (Impression ve Life donanımları hariç) model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.

-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko ve Volkswagen Garanti Plus ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺289.200,00 Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺361.000,00 Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺398.000,00 Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺419.900,00 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺436.400,00 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺458.200,00

TİGUAN'I GÖRENLER ETKİLENİYOR

Eşsiz tasarım aurası ile vatandaşların almak için yanıp tutuşacağı Tiguan modeller, temmuz ayına özel yüzde 1,39 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında sahiplerini bekliyor.

KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

Tiguan model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.

-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko® ve Volkswagen Garanti Plus® ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.

-Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

30 Haziran 2021 / 2021 Model Opak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺495.000,00 Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺553.500,00 Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺590.100,00 Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺824.900,00 Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺882.300,00

POLO FİYATLARI

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline ₺216.200,00 Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline ₺224.400,00 Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline ₺226.400,00 Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline ₺329.000,00

T- ROC

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺447.600,00

TİGUAN ALLSPACE

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline ₺561.400,00 Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺622.300,00

PASSAT

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression ₺437.400,00 Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺497.700,00 Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺600.700,00 Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business ₺755.300,00 Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance ₺907.000,00

PASSAT VARİANT

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8) Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺534.100,00 Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺639.400,00

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