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Volkswagen Temmuz ayı kampanyasını duyan bayiye koşuyor! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markası olan Wolkswagen, kullanıcıların rağbet gösterdiği Tiguan ve Golf modellerine özel Temmuz ayı kampanyası hazırladı. Son tarihin 31 Temmuz olduğu kampanya ile sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor...

Volkswagen Temmuz ayı kampanyasını duyan bayiye koşuyor! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasının yanı sıra, sıfır araç piyasası da hareketlenmeye başladı. Özellikle sıfır araç almak isteyenler Wolkswagen'in Temmuz ayı kampanyası ile sıfır araç sahibi olabilirler. Özellikle rağbet gören Tiguan ve Golf modelleri için yapılan kampanyalar çok sayıda vatandaşı mutlu edecek cinsten. 

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

WOLKSWAGEN GOLF'TE 0 FAİZ FIRSATI

Wolkswagen'den yapılan açıklamaya göre yeni Golf, temmuz ayına özel %0 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında vatandaşları bekliyor. 

Vatandaşlar Volkswagen Finans’tan (vdf), 31 Temmuz’a kadar geçerli 75.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından faydalanabilecek. 

KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

-2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

-Yeni Golf (Impression ve Life donanımları hariç) model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.

-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko ve Volkswagen Garanti Plus ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Golf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression₺289.200,00 
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife₺361.000,00 
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle₺398.000,00 
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line₺419.900,00 
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle₺436.400,00 
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line₺458.200,00

TİGUAN'I GÖRENLER ETKİLENİYOR

Eşsiz tasarım aurası ile vatandaşların almak için yanıp tutuşacağı Tiguan modeller, temmuz ayına özel yüzde 1,39 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla  Volkswagen Yetkili Satıcılarında sahiplerini bekliyor. 

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
Tiguan model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.

-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko® ve Volkswagen Garanti Plus® ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

-Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

30 Haziran 2021 / 2021 Model Opak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSGLife₺495.000,00 
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSGElegance₺553.500,00 
Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line₺590.100,00 
Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSGElegance₺824.900,00 
Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSGR-Line₺882.300,00

POLO FİYATLARI

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Polo 1.0 80 PS ManuelTrendline₺216.200,00 
Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelComfortline₺224.400,00 
Polo 1.0 TSI 95 PS DSGComfortline₺226.400,00 
Polo 1.0 TSI 95 PS DSGHighline₺329.000,00

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

T- ROC 

Model (*4)                                       Donanım    Fiyat (*1-2-3-8)    
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG    Highline       ₺447.600,00

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

TİGUAN ALLSPACE

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSGComfortline₺561.400,00 
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSGHighline₺622.300,00

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

PASSAT

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGImpression₺437.400,00 
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness₺497.700,00 
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance₺600.700,00 
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSGBusiness₺755.300,00 
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSGElegance₺907.000,00

 

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

PASSAT VARİANT

Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8) 
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness₺534.100,00 
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance₺639.400,00

 

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

TOUAREG

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS TiptronikPremium₺2.289.100,00 
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS TiptronikElegance₺2.289.100,00 
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS TiptronikR-Line₺2.360.300,00

Wolksvagen'in Temmuz ayı kampanyası herkesi araç sahibi yapacak! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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