Volkswagen'in Temmuz ayı kampanyasını duyan bayiye koşuyor! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli oldu
Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markası olan Wolkswagen, kullanıcıların rağbet gösterdiği Tiguan ve Golf modellerine özel Temmuz ayı kampanyası hazırladı. Son tarihin 31 Temmuz olduğu kampanya ile sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor...
Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasının yanı sıra, sıfır araç piyasası da hareketlenmeye başladı. Özellikle sıfır araç almak isteyenler Wolkswagen'in Temmuz ayı kampanyası ile sıfır araç sahibi olabilirler. Özellikle rağbet gören Tiguan ve Golf modelleri için yapılan kampanyalar çok sayıda vatandaşı mutlu edecek cinsten.
WOLKSWAGEN GOLF'TE 0 FAİZ FIRSATI
Wolkswagen'den yapılan açıklamaya göre yeni Golf, temmuz ayına özel %0 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında vatandaşları bekliyor.
Vatandaşlar Volkswagen Finans’tan (vdf), 31 Temmuz’a kadar geçerli 75.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatından faydalanabilecek.
KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ
-2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
-Yeni Golf (Impression ve Life donanımları hariç) model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.
-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko ve Volkswagen Garanti Plus ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel
|Impression
|₺289.200,00
|Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG
|Life
|₺361.000,00
|Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG
|Style
|₺398.000,00
|Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG
|R-Line
|₺419.900,00
|Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG
|Style
|₺436.400,00
|Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG
|R-Line
|₺458.200,00
TİGUAN'I GÖRENLER ETKİLENİYOR
Eşsiz tasarım aurası ile vatandaşların almak için yanıp tutuşacağı Tiguan modeller, temmuz ayına özel yüzde 1,39 faiz fırsatı ve kaçırılmayacak fiyatlarla Volkswagen Yetkili Satıcılarında sahiplerini bekliyor.
KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ
2 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ve kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
Tiguan model araçlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
-Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (vdf) tarafından sağlanmaktadır.
-Belirtilen kampanya faiz oranlarının kullanımı için krediye, Volkswagen Kasko® ve Volkswagen Garanti Plus® ürünlerinin eklenmesi gerekmektedir. Krediye söz konusu ürünlerin eklenmemesi durumunda vdf baz faiz oranları uygulanacaktır.
-Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
30 Haziran 2021 / 2021 Model Opak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG
|Life
|₺495.000,00
|Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG
|Elegance
|₺553.500,00
|Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG
|R-Line
|₺590.100,00
|Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG
|Elegance
|₺824.900,00
|Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG
|R-Line
|₺882.300,00
POLO FİYATLARI
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Polo 1.0 80 PS Manuel
|Trendline
|₺216.200,00
|Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel
|Comfortline
|₺224.400,00
|Polo 1.0 TSI 95 PS DSG
|Comfortline
|₺226.400,00
|Polo 1.0 TSI 95 PS DSG
|Highline
|₺329.000,00
T- ROC
Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺447.600,00
TİGUAN ALLSPACE
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Comfortline
|₺561.400,00
|Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Highline
|₺622.300,00
PASSAT
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Impression
|₺437.400,00
|Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Business
|₺497.700,00
|Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Elegance
|₺600.700,00
|Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG
|Business
|₺755.300,00
|Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG
|Elegance
|₺907.000,00
PASSAT VARİANT
|Model (*4)
|Donanım
|Fiyat (*1-2-3-8)
|Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Business
|₺534.100,00
|Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|Elegance
|₺639.400,00
TOUAREG
|Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik
|Premium
|₺2.289.100,00
|Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik
|Elegance
|₺2.289.100,00
|Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik
|R-Line
|₺2.360.300,00