Volodya Samsonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodya Samsonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodya Samsonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodya Samsonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodya Samsonyan 24 Şubat 2001 tarihinde Akunk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վոլոդյա Սամսոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodya Samsonyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volodya Samsonyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Volodya Samsonyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Volodya Samsonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodya Samsonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodya Samsonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodya Samsonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ararat Yerevan

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

Volodya Samsonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodya Samsonyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volodya Samsonyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Geghashen (- 06/2016)

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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