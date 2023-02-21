Volodymyr Kostevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Kostevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Kostevych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Kostevych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Kostevych 23 Ekim 1992 tarihinde Derevnya, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Костевич Володимир Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Kostevych Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Volodymyr Kostevych, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Kostevych'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Kostevych Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kostevych_8/

Volodymyr Kostevych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Kostevych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Kostevych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Kostevych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Karpaty 2

1 Temmuz 2010 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty

11 Ocak 2017 yılında Lech Poznan

6 Ekim 2020 yılında Dinamo Kiev

3 Eylül 2021 yılında Rukh Lviv

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

Volodymyr Kostevych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Kostevych şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Volodymyr Kostevych Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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