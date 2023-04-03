Volodymyr Shvets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shvets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Shvets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Volodymyr Shvets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Volodymyr Shvets 27 Nisan 2004 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Швець Володимир Віталійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Volodymyr Shvets Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Volodymyr Shvets, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Volodymyr Shvets'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Volodymyr Shvets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Volodymyr Shvets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Volodymyr Shvets şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
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