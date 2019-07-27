Vosvos tutkunları Bursa'da buluştu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "VOS Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos" etkinliğine katılım yoğun oldu. 400'ün üzerinde vosvos ve T1 minibüslerin yer aldığı etkinlikte, 3 gün boyunca birbirinden renkli yarışmalar ve organizasyonların yanı sıra konserler ve eğlenceler düzenlendi.

İlçeye bağlı İznik Gölü Çamlık Tesisleri'nde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve çeşitli illerden 400'ün üzerinde araç ve bine yakın katılımcının yer aldığı etkinlikte, bölgeye çadır kuran vosvos sevdalıları, gölün keyfini çıkarıp yarışma ve aktiviteler düzenledi.

'VOSVOS SEVDALILARI OLARAK BİR ARADAYIZ'

Vos Garage 16 Bursa Grubu temsilcilerinden Tuna Akbulut, Bursa'daki vosvos sevdalıları olarak bir grup kurduklarını belirterek, "Bu gruba herkes gönüllü olarak katılım gösterdi. Etkinliği 3'üncü kez düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler ile vosvos sevgisini pekiştiriyoruz" dedi. Alanda 400'ü aşkın vosvos bulunduğunu vurgulayan Akbulut, "Yaklaşık 850 civarında katılımcımız var. Burada eski oyunları canlandırıyoruz. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de güzel aktiviteler düzenliyoruz. Katılım her yıl katlanarak artıyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de düzenliyoruz. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayramlarda da etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

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DHA