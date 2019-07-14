Vosvoslar Pamukkale'ye renk kattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 3 gün süren Vosvos Festivali'nde, 100 araç renkli görüntüler oluşturdu. Vosvos tutkunları, çadır ve karavanlarda konaklarken, rengarenk 100 araçla Pamukkale turu yapıldı.

Pamukkale Belediyesi'nce Karahayıt Mahallesi'nde 2'nci Vosvos Festivali düzenlendi. 12- 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivale 15 ilden 100 sürücü aracıyla katıldı. Şehir dışından katılan otomobil tutkunları, festival kapsamında kendileri için tahsis edilen çadır ve karavanlarda konakladı. Vosvos meraklılarının akın ettiği festival alanında eğlenceli yarışmalar ve oyunlar düzenlendi. Pamukkale Ören Yeri'nde gezen katılımcılar, Pamukkale'nin güzelliğine hayran kaldı.

100 ARAÇLA ŞEHİR TURU

Pamukkale Belediye Başkanı ​AK Parti'li Avni Örki, festival alanını ziyaret edip katılımcılarla selamlaştı, etkinlikteki araçları inceledi. Örki festivale İzmir'den katılan Fırat Güzel'in aracına binip, Karahayıt'ta tur attı. Etkinliğin 2'nci gününde ise festivale katılan tüm vosvosların katılımı ile Denizli'de şehir turu düzenlendi. Onlarca renkli aracı gören Denizlililer, ilgiyle konvoyu izledi.

VOSVOS SEVDALILARI BULUŞTU

Isparta'dan Vosvos Festivali'ne katılan İsmail Can Ezenoğlu, etkinliği çok beğendiğini söyledi. Bundan sonraki yıllarda da festivale katılmayı düşündüğünü belirten Ezenoğlu, "Festivalden çok memnun kaldık. Çok eğlenceli geçti. Pamukkale Belediyesi'nin bu konuda desteği bizim için çok faydalı oldu. Denizlililer de bizi çok sevecen karşıladı. Araçlarımızla konvoy yaparak çarşıdan geçtik. Halk da bizi çok ilgili bir şekilde ağırladı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarımız var. Bu şekilde vosvos sevdalıları olarak buluşmuş, görüşmüş olduk. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

BAŞKAN ÖRKİ'YE TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen 2'inci Vosvos Festivali'in bir önceki yıla göre daha güzel olduğunu belirten Denizli Vosvos Kulübü (DENVOS) Başkanı Önder Şentürk, desteklerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür plaketi takdim etti.

'VOSVOS BİR SEVDA'

Festival alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, bu tür organizasyonların yaşatılmasına önem verdiklerini belirtti. Festivalin Pamukkale'nin tanıtımı için önem arz ettiğini ifade eden Başkan Örki, "Geçen sene festivalimizin ilk adımları atılmıştı. Bizim de çok ilgimizi çekmişti. Vosvosları sokakta gördüğümüzde bile çok ilgi çeker, alır başka dünyalara götürür. Bu kadar Vosvosu bir arada görünce de insan böyle kanat takmış da havalara uçmuş gibi bir hissiyata kavuşuyor. Tabii ki bu bir sevda. Sadece vosvos sahibi olmak değil mesele. Burada arkadaşlarımızın, kulübümüzün temsilcilerinin içinde yaşatmış oldukları sevda nedeniyle burada buluşuyorlar. Biz de belediye olarak destek olmak istedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA