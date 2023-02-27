Vova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vova 29 Aralık 1985 tarihinde doğmuştur. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Nelito Carlos Da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vova Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vova'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2013 yılında FC Atert Bissen

1 Temmuz 2019 yılında Steinsel

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange

Vova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vova şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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