Vozinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vozinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vozinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vozinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vozinha 3 Haziran 1986 tarihinde Mindelo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Josimar José Évora Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vozinha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adex Management yapmaktadır. Vozinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vozinha'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Vozinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vozinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vozinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vozinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CS Mindelense

1 Ocak 2012 yılında Progresso

5 Temmuz 2015 yılında Zimbru Chisinau

19 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2016 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2017 yılında AEL Limassol

29 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Vozinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vozinha şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Vozinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 0 gol atmıştır.

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