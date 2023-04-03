Vratislav Junek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vratislav Junek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vratislav Junek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vratislav Junek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vratislav Junek 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vratislav Junek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 24 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vratislav Junek'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vratislav Junek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vratislav Junek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2018 yılında Hr. Kralove U17
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
16 Eylül 2022 yılında Caslav
24 Şubat 2023 yılında Hr. Kralove B
Vratislav Junek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vratislav Junek şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Čáslav (2009 - 2017)
FC Vysočina Jihlava (2017 - 2018)
FC Hradec Králové (2018 - 2022)
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