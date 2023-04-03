Vrezh Chiloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vrezh Chiloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vrezh Chiloyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vrezh Chiloyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vrezh Chiloyan 6 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վրեժ Չիլոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vrezh Chiloyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vrezh Chiloyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vrezh Chiloyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vrezh Chiloyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vrezh Chiloyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vrezh Chiloyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik II

17 Şubat 2022 yılında Gandzasar

30 Haziran 2022 yılında Pyunik II

Vrezh Chiloyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vrezh Chiloyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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