Vrezh Torosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vrezh Torosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vrezh Torosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vrezh Torosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vrezh Torosyan 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վրեժ Թորոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vrezh Torosyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vrezh Torosyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vrezh Torosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vrezh Torosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vrezh Torosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vrezh Torosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Vrezh Torosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vrezh Torosyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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