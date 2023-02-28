Vsevolod Ermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Ermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vsevolod Ermakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vsevolod Ermakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vsevolod Ermakov 6 Ocak 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ермаков Всеволод Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vsevolod Ermakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vsevolod Ermakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vsevolod Ermakov'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vsevolod Ermakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vsevolod Ermakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vsevolod Ermakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vsevolod Ermakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2012 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2014 yılında Shirak Gyumri

29 Temmuz 2014 yılında Krasnodar II

11 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Shirak Gyumri

7 Ağustos 2015 yılında Torpedo Armavir

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2017 yılında Shirak Gyumri

27 Temmuz 2017 yılında Zenit Izhevsk

23 Temmuz 2018 yılında Shirak Gyumri

27 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Vsevolod Ermakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vsevolod Ermakov şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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