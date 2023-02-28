Vsevolod Nikhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Nikhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vsevolod Nikhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vsevolod Nikhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vsevolod Nikhaev 4 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нихаев Всеволод Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vsevolod Nikhaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DAS Sports Management yapmaktadır. Vsevolod Nikhaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vsevolod Nikhaev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vsevolod Nikhaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sevanikhaev/

Vsevolod Nikhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vsevolod Nikhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vsevolod Nikhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vsevolod Nikhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

12 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

31 Aralık 2019 yılında FC Sheriff

12 Mart 2020 yılında Okzhetpes

2 Şubat 2021 yılında Akron Togliatti

29 Temmuz 2022 yılında Milsami

15 Şubat 2023 yılında FC Buxoro

Vsevolod Nikhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vsevolod Nikhaev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vsevolod Nikhaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Sheriff Tiraspol

Moldova U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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