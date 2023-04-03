Vsevolod Vityuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Vityuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vsevolod Vityuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vsevolod Vityuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.