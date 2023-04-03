Vsevolod Vityuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vsevolod Vityuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vsevolod Vityuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vsevolod Vityuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vsevolod Vityuk 16 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вітюк Всеволод Андрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vsevolod Vityuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vsevolod Vityuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vsevolod Vityuk'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vsevolod Vityuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vsevolod Vityuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Vsevolod Vityuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vsevolod Vityuk şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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