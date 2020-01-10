VSY Biotechnology'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji, medikal ve ilaç alanlarında faaliyet gösteren VSY Biotechnology'nin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak Dr. Fatih Ergin atandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 2009 yılında doktora programını tamamlayan Dr. Fatih Ergin'in ilaç ve medikal sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.

Ergin, VSY Biotechnology'deki uzun süreli kariyerinde, CEO pozisyonuna atanmadan önce Uluslararası Grup Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, VSY Biotechnology'nin sürdürülebilir inovatif yapısı ile dünyada gözde firmalar arasında yer aldığını belirterek, "İhracatımız her geçen yıl çoğalıyor. 2019'da 70 ülkeye çıktık ve bu sayı artmaya devam edecek. Umarım 2020 bizim için daha çok gelişeceğimiz, büyüyeceğimiz bir yıl olacak. VSY Biotechnology birçok güzel başarıya daha imza atacak. Hepimiz için iyi bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA