VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülü

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri kapsamında "Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, Doktorclub Awards 2018 Ödülleri'nde finale kalan şirket, 15 bin tıp doktorunun jüri olarak katılıp oy verdiği yarışma sonucunda büyük başarıya imza attı. Şirket, Doktorclub Awards kapsamında verilen Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri'nin "Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

VSY Biotechnology, tüm dünyada patent başvurularının yapıldığı her mesafeden kesintisiz hizmet sunulan, "Dünya'nın İlk ve Tek Sinüzoidal Göz İçi Lensi Acriva Trinova" ile ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, meslektaşı olan tıp doktorlarından ilk kez ödül aldığını ve tıp doktorlarından ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, oylamaya katılan tüm hekimlere teşekkür etti.

Türkiye'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Varlıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyaya inovatif ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle dünyada ön plana çıkmaya çalışıyoruz. İnovatif yaklaşıyoruz, global düşünüyoruz. Dünyanın ilklerini sağlık alanına sunmaktan, insanların yaşamlarına katkı sağlıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. VSY Biotechnology ailesi olarak büyük bir emek ve özveriyle şirketimizin kuruluşundan bu yana 20 yıldır yoğun çalışmalarımız ile sağlık alanında projeler üretmeye ve misyonumuz doğrultusunda yenilikçi ürünlerimizi dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA