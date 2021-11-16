Vücudu bıçakla paramparça edilmiş! Gaziantep'te canice öldürülen kadın, boğazı kesik ve yarı çıplak şekilde boş araziye atıldı!
Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve vücudunun pek çok yerine bıçak darbesi almış şekilde bir kadın cesedi bulundu. Yaklaşık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kadın cesedinin kimliği belirlenemezken, katil zanlısını bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde iddiaya göre boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.
DEFALARCA BIÇAKLANIP, BOĞAZI KESİLMİŞ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinde bıçak darbesi tespit etti.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
Polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Canice öldürdüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise tespit edilemedi.
ZANLI YA DA ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR
Boş arazideki cansız beden ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ve olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.