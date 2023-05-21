Vücudunda ben olanlar dikkat! Ücretsiz tarama başlıyor: Hemen kontrol edin

Vücudunda ben olan insanlara farkındalık yaratmak amacıyla o hastanede ücretsiz tarama yapılacak! Peki şartlar neler? Tüm detaylar haberimizde.

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Vücudunda ben olanlar dikkat! Ücretsiz tarama başlıyor: Hemen kontrol edin

Son gelen haberlere göre çok sayıda beni olan insanların cilt kanserine yönelik farkındalığının artması için 17 farklı şehirde ücretsiz tarama yapılacak. Ücretsiz taramalarla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENİ OLAN İNSANLARA ÜCRETSİZ TARAMA YAPILACAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı görevlisi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay cilt kanserinin arttığını söyledi ve ülkemizde erken teşhis ve farkındalığın artması için 17 il ve 41 merkezde ücretsiz ben taraması yapılacağını söyledi. Akay, benlerin büyüme durumlarının kontrol altına alınması gerektiğini söyledi ve bir insanın vücudunda 50'den fazla ben ve kolda 20'den fazla ben olmasının melanom kanserinin gelişimini etkilediğini ve riskli olduğunu söyledi. Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay cilt kanseri ile ilgili farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ve ülkemizde de ücretsiz taramaların başlayacağını söyledi. 

Cilt Kanserine Karşı Ücretsiz Ben Taraması

Melanomun cilt kanseri arasında en tehlikelisi ve erken teşhis edilmediği zaman hızla yayılan bir türü olduğunu belirten Akay erken teşhis edildiği zaman bir risk olmadığını, tedavi yönteminin lezyon genişletip çıkarılması ve koruyucu önlemlerle takibe alınması olduğunu söyledi. Özellikle de güneşe fazla maruz kalan açık tenli insanların daha fazla olduğu Avustralya, ABD, AVrupa ülkelerinde bu kanser türünün çok sık rastlandığına dikkat çeken Akay, güneşe maruz kalmayla birlikte ülkemizde de cilt kanserinin son senelerde arttığını belirtti. Kolunda 20'den fazla beni olan insanların senede bir kez kontrole gitmesi önerilirken benlerin büyüyüp büyümediğinin de önemli olduğu söyleniyor. Aynı zamanda vücudunda 50'den, kolunda 20'den fazla ben olan insanların daha fazla risk taşıdığı ve mutlaka yılda bir kere bilgisayarlı dermatoskopi cihazıyla tarama yapılmasının önemi vurgulandı. Prof. Dr. Akay taramalar esnasında bu benlerin kaydedildiğini ve en küçük bir değişim bile olsa erken teşhis edilebildiğini ve kanserin erken teşhisinin çok önemli olduğunun altını çizdi. 

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