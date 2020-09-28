Babil ne zaman final yapacak? Babil dizisi final mi yapıyor?Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiMasterChef Didem Devay kimdir?On Numara çekiliş sonuçları 28 Eylül 2020 (MPİ)Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül PazartesiVücudunda işkence izleri olan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybettiSamsunspor, forvet transferi için arayışlarını sürdürüyorGurbetçilerden engelli vatandaşlara destekKenan Doğulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Kardeşleri kim? Kenan Doğulu şarkıları ve albümleri
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Vücudunda işkence izleri olan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Vücudunda işkence izleri olan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Vücudunda yara ve yanık izleri bulunan bir yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken bebeğin anne ve babası işkence şüphesiyle gözaltına alındı.

Vücudunda işkence izleri olan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sancaktepe'de vücudunda yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altında olan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan 1 yaşındaki Hayat bebek, vücudunda yara ve yanık izleriyle Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edilen bebeğin burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bebeğe işkence yapıldığı şüphesi üzerine anne ve baba gözaltına alınırken, Hayat bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Hayat bebeğin yaklaşık 6 ay önce de benzer sebeplerle hastanede tedavi gördüğü ve bir süre Sosyal Hizmetler ekiplerince gözetim altına alındığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT