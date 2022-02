Vücudunun her yerini parçaladılar! Vahşi maymunların saldırdığı 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Korkunç olay Uttar Pradeş eyaletinde Bareilly'de Nakatiya nehri yakınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla nehir kenarında oynanan 5 yaşındaki Narmada isimli küçük kız ve arkadaşları oyun oynadığı sırada çevreleri maymun çetesi tarafından çevrildi.

KÖYLÜLER ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYUNCA YARDIMA KOŞTU

Çocukların seslerini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde maymunların saldırdığı 5 yaşındaki Narmada'yı güçlükle kurtardı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Maymunların vücudunun çeşitli yerlerini ısırması sonucu ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Narmada isimli kız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Narmada'nın babası Nand Kishore, üç çocuğundan en küçüğü olan kızının olay yerine geldiğinde "yardım için ağladığını" anlattı.

KIMIZI HER YERDEN ISIRMIŞLARDI

The Times of India'ya konuşan bir kişi, "Maymunlar oldukça saldırgandı ve kızımı her yerden ısırmışlardı. Olay yerine vardığımda kızım yardım için ağlıyordu" dedi.

AİLEYE TAZMİNAT GÜVENCESİ VERİLDİ

Bithri Chenpur polis karakolunun karakol memuru Ashok Kumar şunları söyledi:

"Aileye ilgili kanun uyarınca tazminat güvencesi verildi. Yerliler maymunların tuzağa düşürülmesini talep etmişti. Onlara orman departmanından yardım almalarını tavsiye ettik."

MAYMUNLAR 250 KÖPEĞİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz yıl Aralık ayında Maharashtra'nın Majalgaon köyünde maymunlar, 250 köpeği ağaçların tepelerine çıkarmış ve yere bırakarak öldürmüşlerdi. Korku dolu anları paniğe kapılanlar halk endişe ile izlemişti.