Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA görev tanımı nedir, Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA ne iş yapar, Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Tanımı;

Vücut Bakım Elemanı/SPA, vücudun ihtiyacı olan temel vücut bakımlarını, uygun araç gereçleri kullanarak, genel ve özel masaj teknikleri yardımıyla ve belirli bir süre içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Maaşı Ne Kadar? 2021 Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Maaşları

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Ne İş Yapar?

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Ürünlerle vücut bakımı uygulamak,

c) Elektro estetik cihazlarla vücut bakımı uygulamak,

d) Vakum ve basınç ile vücut bakımı uygulamak,

e) Oksijen ile vücut bakımı uygulamak,

f) Isı sistemleriyle vücut bakımı uygulamak,

g) Modern spa bakımları uygulamak,

h) Thallasso bakımları uygulamak,

i) Otantik spa bakımları uygulamak,

j) Termal bakımlar uygulamak,

k) Aroma terapi bakımları uygulamak,

l) Holistik terapi bakımları uygulamak,

p) Depilasyon teknikleri uygulamak,

q) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA mesleğinin meslek kodu 5142.08 olarak belirlenmiştir

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