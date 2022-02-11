Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Maaşları

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3422.73

Meslek Adı :

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vücut Geliştirme Fitness spor dalında yetenek seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, modellemesi ve her türlü. 'spor dalının kondisyonerliği ile antrenman programlarını- hazırlanması, yönetilmesi ve uygulaması, faaliyetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sporcuları teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlamak,

b) Sporcuların dayanıklılık, hız ve güçlerini artırıcı koşu, yürüyüş ve çalışmaları tek ya da toplu olarak yaptırmak,

c) Soyunma odasında ve sahada sporculara teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimlerini gösterip hatalarını yerinde tespitle düzelttirmek,

d) Antrenmanlarda yapılacak müsabakaların taktiğini uygulatıp, kişisel veya takım olarak zayıf yönleri belirleyip zayıflığı yenmek amacıyla gerekli tekniklerin pratik olarak gösterilmesini ve yöneltilmesini sağlamak,

e) Gerektiğinde takımı kampa almak,

f) Dengeli beslenmeleri için gıda rejimi hazırlayıp yemekleri kontrol etmek,

g) Sporcuların sağlık durumları, özel yaşamları, izinleri ve sorunları ile ilgilenip çözmeye çalışmak,

h) Sporcuların devamlarını ve form durumlarını izleyip form düşüklüğü gösteren oyuncuları tespit ederek uyarmak,

i) Form düşüklüğü gösteren oyuncuları özel çalışmaya tabi tutup moral çalışmaları uygulamak, gerektiğinde kadro dışı bırakmak,

j) Teknik direktör ile sporcular arasında diyalogu sağlamak,

k) Soyunma odasında takımı açıklayıp müsabaka için gerekli taktiği vermek,

l) Müsabaka boyunca kendisine ayrılan yerde müsabakayı izleyip sporcuları ikaz etmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri ve judo sporundaki değişiklikleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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