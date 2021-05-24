Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3422.73

Meslek Adı : Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Vücut Geliştirme Fitness spor dalında yetenek seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, modellemesi ve her türlü. 'spor dalının kondisyonerliği ile antrenman programlarını- hazırlanması, yönetilmesi ve uygulaması, faaliyetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sporcuları teknik, taktik, fizik, kondisyon ve psikolojik olarak müsabakalara hazırlamak,

b) Sporcuların dayanıklılık, hız ve güçlerini artırıcı koşu, yürüyüş ve çalışmaları tek ya da toplu olarak yaptırmak,

c) Soyunma odasında ve sahada sporculara teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimlerini gösterip hatalarını yerinde tespitle düzelttirmek,

d) Antrenmanlarda yapılacak müsabakaların taktiğini uygulatıp, kişisel veya takım olarak zayıf yönleri belirleyip zayıflığı yenmek amacıyla gerekli tekniklerin pratik olarak gösterilmesini ve yöneltilmesini sağlamak,

e) Gerektiğinde takımı kampa almak,

f) Dengeli beslenmeleri için gıda rejimi hazırlayıp yemekleri kontrol etmek,

g) Sporcuların sağlık durumları, özel yaşamları, izinleri ve sorunları ile ilgilenip çözmeye çalışmak,

h) Sporcuların devamlarını ve form durumlarını izleyip form düşüklüğü gösteren oyuncuları tespit ederek uyarmak,

i) Form düşüklüğü gösteren oyuncuları özel çalışmaya tabi tutup moral çalışmaları uygulamak, gerektiğinde kadro dışı bırakmak,

j) Teknik direktör ile sporcular arasında diyalogu sağlamak,

k) Soyunma odasında takımı açıklayıp müsabaka için gerekli taktiği vermek,

l) Müsabaka boyunca kendisine ayrılan yerde müsabakayı izleyip sporcuları ikaz etmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri ve judo sporundaki değişiklikleri takip etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı mesleği için “3131.21” kod olarak kullanılır iken Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti mesleği için “2631.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Meslek Kodu “3422.73” olarak belirlenmiştir.

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