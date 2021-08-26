Vücutta ödem bırakmayan mucize gıdalara dikkat !

Regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi ve aşırı egzersiz Sağlık sorunlarını ciddi bir şekilde etkileyen ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği gibi karaciğer hastalıkları ile tiroit bezi hastalıklarının da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ödeminizi doğal yollarla atmak için ödem attırıcı besinleri bilmekte fayda var. İşte vücuttaki ödemi doğal yolla atmanıza yardımcı olacak besinler...

EV YOĞURDU

Prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.

SALATALIK

İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

KAYISI

Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.

YABAN MERSİNİ

A,B,C vitaminleri açısından yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor ve bu sayede kabızlığı önlüyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.

BİBERİYE

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa; biberiye, ısırgan otu, kira sapı gibi bitkilerin çayını tüketmenizde fayda var. Bu tip çaylar ödemin atılmasında faydalıdır. Biberiyenin içinde bulunan maddeler kan dolaşımının hızlanmasına ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.

MAYDANOZ

Yeşil bitkilerin ödem attırıcı besinler arasında olduğu artık neredeyse kanıtlanmıştır. Sabahları tüketeceğiniz yarım kase maydanoz en etkili besinlerden biridir. Özellikle şişkinliği azaltır

NAR YA DA NAR SUYU

Nar suyu olarak bahsettiğimiz suyun doğal meyve suyu olduğunu unutmamanız gerekir. Taze nardan sıkılmış bir nar suyu, ödem attırıcı etkiye sahip olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise kanınızdaki şeker oranı. Şeker hastalarının doktoruna danışarak hangi oranda tüketmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor.

YULAF

İçinde bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerinin artmasına ve sindirimin hızlanmasına yardımcı oluyor. Bu bakımdan yulaf vücuttan ödemin atılmasına yardım ediyor. Sütle pişirerek, yoğurdun içine katarak ya da kurabiyelerde kullanarak tüketebilirsiniz.

ANANAS

Doğal detoks olarak da adlandırabileceğimiz ananası her mevsim bulabilmeniz mümkün. Ananası parçalara bölüp su haline getirip içmenizi öneririz.

TURP

Turp yüksek oranda potasyum ve folat içeren doğal besinler arasında yer alıyor. Haftada 1-2 kez turp tüketmek ödemin atılmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor. Fakat gaz problemine sebep olabileceği için haşlayarak yemek veya suyunu içmek daha fayda sağlayacaktır.

SU

Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri serpiştirmeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve ödem atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.