Vuhan'da uzun süre sonra vakalar yeniden ortaya çıktı! Karantinadan korkan halk market raflarını boşalttı!

Çin'de, Delta varyantı nedeniyle temmuz ortasından bu yana vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlendi. Yurt dışı ile bağlantısı olmayan 400 vaka kayıtlara geçti. Bunun üzerine halk yeniden eski günlere döneceğini düşünerek büyük tedirginlik yaşamaya başladı.

MARKET RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI

Şehİrdeki üst düzey yetkililerinden biri olan Li Tao, yaptığı açıklamada Vuhan'da yaşayan herkese test yapılacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Vuhan halkı, yeniden karantina olabileceği endişesiyle marketlere akın etti. Market reyonları talan edildi ve hiç ürün kalmadı.

DİĞER BÖLGELERDE DE TEDBİRLER UYGULANIYOR

Çin'in ortasında bulunan Hunan eyaletinde turist çekim merkezlerinden Zhangjiajie'de kimsenin şehirden çıkışına izin verilmiyor. Başkent Pekin'de de ulaşıma kısıtlama getirildi. Delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçaklar ile tren ve otobüs seferleri süresiz durduruldu.