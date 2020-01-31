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  3. Vuhan'daki Türkler havalimanında! İşte ilk görüntüler...

Vuhan'daki Türkler havalimanında! İşte ilk görüntüler...

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşların getirilmesi için uçak gönderildi. 23.00'te Vuhan'a iniş yapması bekleniyor. Uçağı havalimanında olan Türklerden ise ilk görüntüler geldi.

Vuhan'daki Türkler havalimanında! İşte ilk görüntüler... 1111

Vuhan'Da yaşayan Türkler havalimanına ulaştı.