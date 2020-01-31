Vuhan'daki Türkler havalimanında! İşte ilk görüntüler... Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşların getirilmesi için uçak gönderildi. 23.00'te Vuhan'a iniş yapması bekleniyor. Uçağı havalimanında olan Türklerden ise ilk görüntüler geldi.

1 11 Vuhan'Da yaşayan Türkler havalimanına ulaştı.